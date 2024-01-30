民眾黨立法院黨團喊出4項國會改革承諾後，再加碼呼籲對委員會單一召委制表態，民進黨立法院長候選人游錫堃為爭取白營支持，29日以「個人身分」敬表贊同，遭指和黨內不同調。對此，游今也回應，「既然承擔，就應勇敢」、「既然負重，就須忍辱」。

民進黨立法院長候選人游錫堃為爭取白營支持，29日以「個人身分」敬表贊同，遭指和黨內不同調。游錫堃今在臉書貼出美法德日採單一召委制度的比較圖，以及民進黨團上一屆建議立法院採單一召委制度的提案，同時強調「既然負重，就須忍辱」。（翻攝自游錫堃臉書）

民進黨立法院長候選人游錫堃為爭取白營支持，29日以「個人身分」敬表贊同，遭指和黨內不同調。游錫堃今在臉書貼出美法德日採單一召委制度的比較圖，以及民進黨團上一屆建議立法院採單一召委制度的提案，同時強調「既然負重，就須忍辱」。（翻攝自游錫堃臉書）

游錫堃在臉書發文稱，「據說我在媒體上被罵得很慘，原因是昨天我以『個人身分』表達支持『單一召委制度』」，他也同時貼出美法德日採單一召委制度的比較圖，以及民進黨團上一屆建議立法院採單一召委制度的提案。

其中民進黨團上屆提案指出，現行立法院各委員會設置複數席次召委，且每會期改選一次，有礙召委對於立法計畫安排與法案審查的延續性，委員會審查結果的社會責任無法有效評價，國會資深專業制無由建立，對委員會分工產生負面影響。

該文強調，擬具「立法院各委員會組織法」部分條文修正草案，期望透過單一召委修法，提升委員會議事效能和專業性審查功能，同時希望從下屆國會起施行。