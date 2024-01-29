金寶山創辦人睡夢中辭世 享耆壽90歲 11:432024/01/29 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金寶山集團創辦人暨總裁曹日章先生，1月19日於睡夢中辭世，享耆壽90歲。（圖／翻攝自金寶山臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名生命禮儀公司金寶山集團今（29）日在臉書發文表示，金寶山集團創辦人暨總裁曹日章先生，1月19日於睡夢中辭世，享耆壽90歲， 並上傳訃告內容哀悼。金寶山治喪委員會指出，曹日章仙逝後，將長眠於金寶山的「愚仁園」，永伴金寶山的一眾生靈。 年終領6個月被罵「貪心」 機師曝入帳金額轟網：別X北 好市多老牌汽水新包裝「很喜氣」 會員秒搬箱：1罐才13元 新冠、流感夾擊！台大醫示警「免疫竊盜」 1現象不尋常 #金寶山 #曹日章 #辭世 #治喪委員會 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾國城棚內歡慶56歲生日 突爆粗口：他X的人生太快了 20:242024/01/28 娛樂 過年免飛日本 來埔里 03:302024/01/29 寶島 新北2024準候用校長開訓 11周課程培養領導力、校園治理 16:112024/01/27 生活 重要節日安全維護！結合300年歷史媽祖廟 台中警宣導交安 13:132024/01/27 社會 金門林務所新春假日花市登場 結合書法與公益增添春節氣息 15:572024/01/27 寶島 第10屆台日交流高峰會in臺南 03:302024/01/29 寶島 高市商圈夜市優惠券回歸！ 紅髮艾德歌迷搶頭香先領 11:362024/01/29 生活 大陸股票ETF單周資金淨流入 創去年以來新高 23:172024/01/28 財經 在日本穿漢服狂被讚！陸正妹驕傲喊1句 慘遭老鄉吐槽 08:212024/01/27 生活 台積電遭爆料1驚人舉動 老手竟狂酸「這件事」真的很爛 09:322024/01/29 財經 日強震 電感廠停工到5月！2台廠撿到槍 散戶投資有護身符 21:002024/01/28 財經 鍾欣凌「雪地失足」靠人穿靴險淚崩 揪楊貴媚、嚴藝文抗低溫搭屋3小時 10:032024/01/29 娛樂 許富凱現身力挺「日本爸爸」送汽水解饞背後感人原因曝光 10:502024/01/29 娛樂 電力股添新兵！這檔上市首日狂噴57％ 抽中賺2.6萬大紅包 10:072024/01/29 財經 一周天氣3變化！各地回暖日夜溫差大 這天東北風轉強 21:192024/01/28 生活 HBL》松山、東泰乘勝追擊 休兵日前同為4勝領先 21:422024/01/28 體育 日逃亡49年炸彈客病逝！才投案 「想以真名過完最後日子」 09:222024/01/29 國際 中國直通新馬泰旅遊免簽全部完成 中泰互免簽證3月1日生效 20:272024/01/28 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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