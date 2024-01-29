知名生命禮儀公司金寶山集團今（29）日在臉書發文表示，金寶山集團創辦人暨總裁曹日章先生，1月19日於睡夢中辭世，享耆壽90歲， 並上傳訃告內容哀悼。金寶山治喪委員會指出，曹日章仙逝後，將長眠於金寶山的「愚仁園」，永伴金寶山的一眾生靈。