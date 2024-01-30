新國會三黨不過半，民眾黨成長至8席立委成為關鍵少數，也有條件左右立院龍頭之爭的勝負，讓藍綠正副參選人29日先後拜會民眾黨團洽談。名嘴歷史哥李易修指出，在這一局裡，最牛社交達人莫過於韓國瑜，跟黃國昌擁抱及握手黃珊珊、陳昭姿，把三人都逗笑。最想當選的人是不惜跟同志翻臉的游錫堃，蔡其昌則是最想下車的人，公開唱游反調。最後的藏鏡人則是民眾黨主席柯文哲，已經穩操最大化關鍵少數的力量。

「分析立法院長之爭。」歷史哥30日在臉書發文，分析四位政治人物在本屆立院龍頭之爭的角色，他指出，最想當選的人叫游錫堃：游不惜同志翻臉，直接隔空對幹柯總召，也要跪舔白營！那阿諛諂媚的樣態，連副手搭檔蔡其昌都切割了，直呼「單一召委制」不同意！「但蔡委員您簽名游院長國會改革聲明的時候，都沒看清楚嗎？」

歷史哥提到，最牛社交達人是韓國瑜：見面一個「韓昌抱」，黃國昌還沒卸下心防，結束再一個「韓昌抱」，直接破防融化了昌哥的心結，簡直太離譜了！連最硬骨的黃珊珊、最綠的陳昭姿都能笑出來，也真的是厲害！黃珊珊原本很ㄍ一ㄥ，結果一個大握手化解；陳昭姿離場握手時差點被漏掉，結果回頭韓馬上補上！真社交牛人，簡稱「社牛」，還是那句「太離譜了！（黃國昌名言）」

歷史哥強調，最想下車的是蔡其昌：其實蔡其昌這次被蔡壁如重創，本來民進黨沒過半，選不贏就藉勢下車了，回到一般立委身分好好養傷，因為副院長不能提案！但游錫堃為了自己的連任之路不要有變數，自然不能更換搭檔，蔡只好陪演到現在！從29日連與黃國昌來個「雙昌抱」都當場擺譜，就知道蔡內心的怨懟有多深，甚至不惜公開唱游反調！

「最後的藏鏡人是柯文哲！」歷史哥直言，從8席民眾黨立委必須團進團出，違者開除黨籍，到今天傳出民眾黨可能會當天再調整正副院長投票策略，基本上柯文哲這局已經穩操最大化「關鍵少數」的力量！「我們很可能到2/1當天才知道，揪竟立法院正副院長是誰了！」

網友表示「再怎麼白，骨子裡還是綠的，血也是綠的，最後演一齣戲，用來換取利益分配，而甘淪為側翼，要跟藍合，等太陽打西邊出來吧」、「水牛一定要上，否則白黨的支持者怎麼承認自己有多白」、「太離譜了！」