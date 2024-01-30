出重手！立院正副院長投錯票 最重「開除國民黨籍」 @ChinaTimes

2月1日即將舉行立法院長投票，新一屆國民黨立法院黨團今在黨中央召開首次黨團會議，為不重演上一屆「投錯票」慘況，傳出黨中央祭出黨紀，若不分區立委投錯票將直接開除黨籍、區域立委則直接停止3年黨權。新任總召傅崐萁直言，一致支持韓國瑜、江啟臣擔任正副院長，一定公開讓大家看到每個人的投票、票票入匭，未出席者視同跑票，會用最嚴格黨紀處分。

傅崐萁表示，今天國民黨立法院黨團第一次大會已經非常明確的來支持韓國瑜委員擔任下一屆立法院長、江啟臣委員擔任立法院副院長，大家團結一心用最負責任的態度，讓所有全國的選民能夠看到國民黨的決心，一定會公開讓大家看到每一個人投票都非常清楚。

傅崐萁指出，當天進入立法院以後，會把所有的準備事項都完成，再一次表達票票入匭，而且這不只是個人的榮耀，更是這個國會的尊嚴，所以每一位國民黨團的成員都會出席，「因為沒有出席就視同跑票，一定用最嚴格的黨紀來處分」，且經過大家一致的同意，因為這是整個團體的榮耀。

傅崐萁強調，國會改革刻不容緩，這是全國百姓最關心的，過去8年國會議事效益不彰，這麼多部會有貪贓枉法情況發生，還有促轉會出現的東廠對話，令大家不可思議，加上政府拿了8800多億元竟然買不到疫苗，國家還不給各界捐疫苗。

傅崐萁呼籲，國會已經正式站起來，不容許黑暗面遮住國會，一定讓陽光照進新國會，讓所有腐敗無所遁形，國民黨會用最大支持和誠懇善意，盼與民眾黨攜手同進，共同監督民進黨，讓國會改革法案一一落實，大法官585號解釋令之後，依然沒有做國會改革的相關法案，相關事項他們會在今年全力推動，務必要完成。