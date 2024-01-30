新一屆立法院將於2月1日選出正副院長，民眾黨8席立委成藍綠角逐國會龍頭的關鍵，繼藍營韓國瑜、綠營游錫堃拜會民眾黨團後，民眾黨主席柯文哲今(30日)上午到黨團開會，最終結果將藏到明日上午說明。對此，前柯幕僚吳靜怡(Grace Woo)直言，民眾黨說好是「團進團出」，但新說法可能是團進藍但中又出了綠的「團進中出」，這讓韓國瑜當院長的板上釘釘被拆了一釘，柯文哲有了這立委8票果然是硬底子，愛玩包牌，甚麼都敢做。

民眾黨主席柯文哲先前強調，立法院長選舉8票將「團進團出」，未依黨團決議就開除黨籍。民眾黨準立委陳昭姿則指出，團進團出的意思不是指八人都投給同一個選項，而是按照黨團整體意見去投票，若共識是分裂投票也是「團進團出」。民眾黨立法院黨團副主任楊寶楨今在柯文哲出席黨團會議後說明，「團進團出」定義應是在會議中採集體共識決做討論，不排除任何可能性，預計明天早上柯文哲跟8位立委開記者會跟大家報告支持人選。

對此，前柯文哲幕僚吳靜怡(Grace Woo)今在臉書發文，「柯文哲有了這立委8票，果然是硬底子，愛玩包牌，什麼都敢幹！」民眾黨說好的「團進團出」，在藍綠正副院長參選人拜會後黨團後，立即出現自己的新說法，聽起來像是有可能團進藍但中又出了綠的「團進中出」，豈不是有配票、分裂投票可能。

吳靜怡直言，這讓「藍白合」韓國瑜板上釘釘的釘被拆了一釘，「綠白合」的機會大增，國會龍頭正、副院長有可能出現藍綠配的狀況，這次簡直是拿少數立委席次情勒大黨。

吳靜怡今也在政論節目《狠狠抖內幕》表示，民眾黨太愛跟藍、跟綠搞曖昧，蹭聲量，這會讓大家看了很不喜歡。現在關於「團進團出」都有好幾種版本，民眾黨可能會在投票時「團進藍，但中間出了綠幾票」，還不一定會老實跟外界說明。

吳靜怡指出，柯文哲就是裂解藍營的選票，國民黨接下來還有2026，如果準立委黃國昌喊出要戰六都，那未來民眾黨柯文哲跟韓國瑜、藍營之間要怎麼合作，就值得觀察。