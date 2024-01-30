國民黨準立委羅智強30日上午接受《POP撞新聞》專訪，其中針對即將來臨的立法院正副院長選舉，被問到藍營立委是否有可能「跑票、蓋錯票」？羅智強直言跑票機率不大，「弄不好可能還會被開除黨籍，大概下次選舉也不用選了。」並指出重點不是國民黨是否有跑票，而是民眾黨最終採取的策略與態度。

被問到這次國民黨2024總統及立委選戰結果，羅智強坦言自己在選前就已經知道這個結果，原因在於選前他主張推動政黨輪替大聯盟，隨即就感受到反對整合的力量有多強大，「藍白兩黨的相互較勁深怕彼此壯大，誰也不想當老三。」

對於後天的立法院長選舉，國民黨日前在立委當選人在座談會中就決定要亮票，羅智強認為，跑票機率不大，「如果沒投好應該就開除黨籍了吧？大概下次也不用選了。」並點出這次爭立院龍頭的重點不是國民黨是否有跑票，而是民眾黨最終採取的策略與態度。

至於針對未來進入到立法院後，會選擇哪一個委員會。羅智強則透露首選是教育文化委員會，想去的原因有兩個，「一是教育新聞曝光較少，議題是比較長期性的，且大安區是一般認定的文教區，過去的立委都是教育文化委員會」，因此也希望延續大安區的傳統。

而國民黨日前發表了「國會改革5大方案」會優先推動，包含立法院正副院長記名投票法制化、國情報告常態化、強化人事審查、國會聽證調查、藐視國會罪，羅智強說，已經將正副院長記名投票的草案寫好，「快的話希望2月1日就可以送出去，希望四年後的院長可以適用；另外也將接棒立委吳怡玎的能源政策，未來會再去找人連署共同提案。」