國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜、江啓臣今前往民眾黨團拜會，民進黨立院黨團也正式推舉現任正副院長游錫堃、蔡其昌續戰。對此，前立委郭正亮29日就表示，「民眾黨現在有兩種思考，在2026年以前，做什麼策略比較好？綠白合走下去就沒退路了」，引發討論。

郭正亮29日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「民眾黨現在有兩種思考，在2026年以前，做什麼策略比較好？有一些人會覺得，是不是跟民進黨發展一點關係，2026如果要角逐縣市長，還有一點協商、聯合提名的空間，就會有這種思維」，不過郭正亮認為，「我覺得這種思考太一廂情願，我跟你保證民進黨百分之百不會讓你」。

郭正亮說，「這就是對政治現實的評估，要匯聚怎樣的能量，才會對你的發展更有利，民眾黨要想清楚」，郭正亮最後也坦言，「綠白合走下去就沒退路了，因為你就會有很多人入閣，一個總統可以任命6000個人；如果現在維持藍白還有吵翻的空間，因為賴清德肯定會用你大概1、200個人，你就會有人牽扯在裡面，2月1日真的是蠻關鍵的，最關鍵的還是民眾黨」。