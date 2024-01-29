新國會藍綠白3黨席次不過半，民眾黨8席成為關鍵少數，黨主席柯文哲再出招，要求藍綠候選人到黨團溝通，且採閉門會議方式。而民進黨立院黨團總召柯建銘則批，民眾黨這場拜會是毫無意義的「私設刑堂」。對此，前立委沈富雄28日就表示，「柯文哲出這一手不過就是要拖延時間，我好幾次都公開讚美蔡壁如很聰明」，沈富雄更說，「現在柯文哲是在討價還價的階段，2月1日就要見真章了」，引發討論。

沈富雄28日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「其實今天的癥結在於，柯文哲到底在玩什麼把戲，我覺得回答這個問題最好的就是蔡壁如，我好幾次都公開讚美蔡壁如很聰明，蔡壁如之前就講柯文哲在否定期」，沈富雄接著說，「然後變成憤怒期，現在柯文哲是在討價還價的階段，2月1日就要見真章了」。

沈富雄最後也說，「剩下這幾天的時間，柯文哲有幾個階段要度過，他現在討價還價中，下來就是主傷期，最後就是接受期，這兩個半的過程要在這幾天完成，柯文哲出這一手不過就是要拖延時間」。