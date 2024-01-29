立院龍頭之戰，國民黨韓江配今（29）日早拜會了民眾黨立院黨團，雙方舉行了40分鐘的閉門會談，而有消息指出，這次會面氣氛輕鬆融洽，國民黨立法院長參選人韓國瑜是大功臣，除了講話逗笑大家，還主動向曾任前總統陳水扁醫療小組發言人的民眾黨新科立委陳昭姿透露，他和陳水扁很熟。

根據《鏡週刊》今報導，這次閉門會談未著重在正副院長選舉，而是多圍繞在國會改革上，期間民眾黨新科立委林國成問韓國瑜、江啟臣，對於4點國會改革意見的看法，兩人都表示支持，韓更希望，這屆立委能一起合作。

此外，面對民眾黨新科立委黃珊珊提出，希望藍營約束、別再拋出刺激性言論，以免另結誤會，韓國瑜也回應「一定」。

報導指出，韓國瑜是這次會面氣氛融洽的最大功臣，除了以「藍綠搶親」形容這次立院選舉，逗笑白營立委們外，也努力地拉近彼此關係，如他主動向陳昭姿透露，自己和陳水扁很熟，並提到自己和許多綠營立委交情不錯，至今仍有良好互動。