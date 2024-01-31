2024立院龍頭爭霸戰將在2/1登場，藍綠兩名有意角逐院長寶座的立委韓國瑜、游錫堃都在29日拜訪民眾黨，試圖爭取8關鍵立委席次。對此，民眾黨發言人陳智菡30日晚間在節目《新聞面對面》指出，韓國瑜拜訪時非常有誠意，並質疑民進黨總召柯建銘，屢屢跟游錫堃唱反調。

陳智菡指出，我們內部一直還在討論過程當中，但認為民進黨內部滿紛亂的，柯建銘總召要不要讓游錫堃持續來當院長這件事情，砲口一直往外打，「像是一個唱黑臉、一個唱白臉」；反觀游錫堃是非常大度的，一直表現出來願意做國會改革，單一召委也是樂觀其成。

針對柯建銘，陳智菡認為，現在不管民眾黨講什麼，對方就會批評操作槓桿、小孩玩大車。陳智菡也強調，「31日我們在立法院有一個記者會，會宣布三長，對於未來國會新人事新氣象、以及白營未來打算推動法案的內容，和投票意願。」

此外，陳智菡也批評，「柯建銘對於游錫堃續任一事，似乎有不同的想法，不管游講什麼，柯都會唱反調；游錫堃釋出很多善意，都被柯反手打回來，我們看不懂民進黨到底想合作、還是不想合作，或是大家乾脆走自己的路。」

謝震武詢問，「29日兩黨拜會，哪個黨比較溫暖？」陳智菡則回應，韓國瑜非常的有誠意，游錫堃也非常的溫暖，但陪同游的綠委蔡其昌反而比較像督軍的感覺，且蔡跟游對於民眾黨提出來議題的說法也互有矛盾。