大選落幕，新戰場再起。國民黨布局2026年縣市長選舉，面臨新北市長保衛戰，民進黨立委蘇巧慧呼聲最高，國民黨洪孟楷這次拿下全國最高票，是支潛力股；民眾黨不分區立委2年後轉戰縣市長選舉，黃國昌已鎖定新北市長大位。對此，民眾黨前立委蔡壁如30日就表示，「講到2026的縣市首長，當時民眾黨裡面給不分區立委前簽兩年的條款，就是希望能夠到立法院去，應該在這裡好好發揮，兩年後剛好是2026，這8席的不分區要下到各地去選縣市首長」，引發討論。

蔡壁如30日在政論節目《新聞大白話》中表示，「選舉完我就先回到台中，講到2026的縣市首長，當時民眾黨裡面給不分區立委前簽兩年的條款，就是希望能夠到立法院去，因為立法院還是全國的政經新聞的焦點，還有是闡述你理念的中心，你應該在這裡好好發揮，兩年後剛好是2026，這8席的不分區要下到各地去選縣市首長」。

蔡壁如也提到，「先表態的當然是黃國昌，而張啓楷有可能會去選嘉義縣長或市長」，蔡壁如最後也強調，「但我一定會留在台中，至於會不會出來選也不一定，我還是會先深耕，我覺得小黨還是需要長時間的經營、佈局」。