立院龍頭之爭將在2月1日登場，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨由韓國瑜、江啟臣角逐。而民眾黨的動向則備受矚目。對此，民眾黨前立委蔡壁如30日就表示，「國會的正副院長就是要很公正，不可以加入黨團運作，要公正的主持會議、所有的協商，2月1日大家拭目以待」，引發討論。

蔡壁如30日在政論節目《新聞大白話》中表示，「今天大家討論這個國會的正副院長，今年出現的一個狀況就是三黨不過半，確實民眾黨也可以做決定，投給國民黨就是韓國瑜；投給民進黨就是游錫堃，所以這就是為什麼今年很重要」，蔡壁如更接著說，「國會的院長和副院長有什麼職權？他的作用就是要公正的主持會議，在黨團的協商，後面的會議才是最重要的」。

蔡壁如提到，「上一屆我在國會裡面，行政院長蘇貞昌在質詢鄭麗文的時候，請問游錫堃院長有沒有制止？有沒有公正的說，你是行政單位，不可以這樣反質詢我們的國會議員？再來很多部會都有樣學樣，反質詢我們的國會議員」，最後蔡壁如更說，「今年這一屆三黨不過半，加上賴清德是少數總統，他可能會比較謙卑一點，所以國會的正副院長就是要很公正，不可以加入黨團運作，要公正的主持會議、所有的協商，2月1日大家拭目以待」。