立院龍頭之爭將在2月1日登場，藍綠參選人也都拜會民眾黨團尋求支持，8名白委投票動向備受關注。對於藍白合破局後，民眾黨此次可能再與國民黨合作，台北市議員李柏毅笑說，願意再信一次，被騙第二次是國民黨太相信「人性本善」。李也建議，國、民兩黨都應該派人去監民眾黨立委投票，因為不知道會做甚麼奇怪事情，若有人跑票也能遏止謠言。

國、民兩黨正副院長參選人29日先後前往民眾黨團拜會，而從會前、會後氣氛來看，國民黨韓國瑜、江啟臣與民眾黨8名立委相談甚歡，民進黨游錫堃、蔡其昌拜會氣氛較冷，但民眾黨雖稱要「團進團出」，但有準白委說若黨團共識就是分裂投票，也屬團進團出，引發討論。

對於外界推測民眾黨或將支持韓國瑜、江啟臣擔任國會龍頭，但過去藍白合曾有慘痛經驗，李柏毅30日在政論節目《狠狠抖內幕》笑說，「要再給民眾黨一次機會，被騙第二次是國民黨太相信人性本善、第三次就是國民黨笨了」，這最後一次，希望民眾黨遵守選前的諾言。主持人王乃伃虧說是「義無反顧騙兩次！義無反顧相信兩次！」一旁的民眾黨發言人楊寶楨則苦笑著補充：「哪有甚麼騙不騙，講騙太傷感情了，堆疊善意。」

李柏毅認為，立法院正副院長選舉很重要，真的該改成記名投票，才不會有爭議，也沒有騙來騙去的問題，但這次還不是記名投票，國民黨、民進黨一定都會派人去監票，每個人也都會亮票，「我強烈建議，國民黨跟民進黨，也要派人去監民眾黨的票，看清楚民眾黨怎麼投的票」。

李柏毅強調，如果最後民眾黨是7票投同一個人、1票跑票，為避免後續再有紛爭，要先確定是誰跑票，把所有謠言都遏止在投票結果，民眾黨自己也會監票，那國、民兩黨也要派人去監民眾黨的票，因為不知道民眾黨會做出甚麼奇怪事情，不給監也要在旁邊偷瞄一下，免得事後不認帳。