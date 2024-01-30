民進黨選後將面臨朝小野大局面，準總統賴清德昨（29日）透露，未來組閣會秉持民主大聯盟的理念，閣揆和各部會首長人選不完全是民進黨，被認為是要組聯合內閣。對此，前立委沈富雄30日就表示，「賴清德這個講法，是要掩飾朝大野小的尷尬，在整個大選以後，三個政黨都有空前的困局，就看怎麼處理，處理得好的政黨，未來四年就步步高升」，引發討論。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，「賴清德這個講法，是要掩飾朝大野小的尷尬，在整個大選以後，政治的新局面馬上顯露無遺，三個政黨都有空前的困局，但是每個黨的困局都不一樣，就看怎麼處理」，沈富雄認為，「處理得好的政黨，未來四年就步步高升，處理得不好就繼續沈淪」。

沈富雄最後更以國民黨舉例，「第一個揭弊要像樣、要有成績；第二個要會治國，你地方治給大家看，在立法院的提案要讓人家覺得可行；第三點好好處理並解釋兩岸關係的論述」。