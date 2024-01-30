民進黨立法院長候選人游錫堃昨（29）日表態，他個人支持民眾黨拋出的單一召委制，遭指和黨內不同調，資深媒體人周玉蔻甚至大罵游「沒出息」。對此，他今在臉書發文回應，但貼文卻湧入不少綠粉留言開罵。

「既然承擔，就應勇敢；既然負重，就須忍辱」游錫堃今在臉書分享了美國、英國、法國和日本單一召委制的比較圖，以及民進黨團在第9屆立法院期間，建議採單一召委制度的提案，他提到，聽說為了以個人身分表達支持單一召委制一事，在媒體上被罵得很慘，「謹此提供2項資料，敬請大家指教」。

不少網友湧入游錫堃的貼文開罵，「外國制度也不一定符合我們，目前政治現況並不合適單一召委」、「別胡扯，當你是代表民進黨爭取院長，就沒有個人身分表達意見，你的一言一行就是代表民進黨」、「為了要當立法院長，難道原則和台灣核心價值可以丟掉嗎」、「民進黨不是你一個人的，不要弄到晚節不保」、「跟白色合作有好下場的嗎？ 你自己的意識不代表其他全部立委意識吧」、「水牛伯變理由伯了！沒有委屈求全，就只有卑躬屈膝」。

不過，也有人替他打氣，「政治家加油」、「院長辛苦了」、「支持有利於台灣的改革！感謝游院長願意發聲」、「這種才是早期民進黨精神」、「水牛加油，不要理側翼攻擊，堅持己見」。