國民黨立法院龍頭之爭峰迴路轉，最終由韓國瑜、江啟臣角逐，民進黨則推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任。而國民黨立院黨團30日改選總召，最後傅崐萁確定擔任新會期國民黨團總召。對此，前立委沈富雄30日在看完《美麗島電子報》的1月國政民調後表示，「國民黨的未來，就看韓國瑜、傅崐萁你們這兩個人的本事」，引發討論。

國民黨22日舉行黨主席與新科立委見面會，會議中原先表態要競逐國會領袖的國民黨立委傅崐萁戲劇性讓步，突然拉起國民黨立委江啟臣與不分區立委當選人韓國瑜的手，表態支持「韓江配」。而國民黨立院黨團30日改選總召，國民黨立委賴士葆、傅崐萁相繼登記參選，但賴士葆昨宣布退出總召選舉，傅崐萁確定擔任新會期國民黨團總召，書記長則由立委洪孟楷出任。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中，拿出《美麗島電子報》的1月國政民調表示，「選完以後政黨支持度的變化，民進黨跟民眾黨都沒什麼變化，國民黨卻掉了19％」，沈富雄直言，「我有一個猜測，如果當初國民黨新科立委見面會中的四個人，是江啟臣、李彥秀，和另外一個人配上朱立倫，這兩個禮拜，國民黨聲望的下降恐怕不會是這樣」。

沈富雄也提到，「那天晚上我睡不著覺，我幾乎掉眼淚，國民黨怎麼會是這樣？」最後沈富雄更說，「現在的關鍵，既然是這四個人，就要看傅崐萁和韓國瑜，只要他們好好幹，以後立法院長是韓國瑜，做得很不一樣的話，未必沒有希望，所以國民黨的未來，就看你們這兩個人的本事」。

《美麗島電子報》1月國政民調說明：

一、委託單位：美麗島電子報。

二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。

三、調查範圍：全國22個縣市。

四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。

五、調查時間：2024年1月24日至1月25日。

六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

八、樣本規模：成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依內政部公布2023年12月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月的民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構一致（達到統計檢定顯著水準p-value>0.05），此時整體樣本即具有代表性。