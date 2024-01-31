民眾黨今早宣布立法院長選舉投票意向，將推派準立委黃珊珊選立法院長，對此，立法院長游錫堃表示，尊重、我們是民主國家，任何政黨和委員既是候選人也是選民，任何決定都尊重。

媒體追問，「會不會覺得真心換絕情？」，游錫堃表示，沒有這問題、民主政治，他說過自己之前還沒成為民進黨團提名的候選人，就沒有拜票，提名後開始拜票，這是民主政治的基本禮貌一定要做。

游錫堃說，「有沒有票沒有關係，我們也有聯絡國民黨團，因為國民黨團說他們還沒選出來，所以就沒有去。」

至於會不會擔心輸給韓國瑜？游錫堃說，尊重民主的結果。針對黃國昌稱游錫堃被民進黨派系所綁架，游錫堃回應，沒有這回事，如果說被綁架黨團會議就不會通過了。

另外，立法院副院長蔡其昌被問到第一輪會不會投給黃珊珊，屆時第二輪選舉韓國瑜沒有上，第二輪江啟臣就會退選，還可以保住副院長的位置？對此，蔡其昌表示，這問題應該去問柯總召，這是黨團的決定，我們被推牌為候選人，但是黨團的回應並不是我們可以決定和討論，我們尊重，扮演好每個角色最重要。