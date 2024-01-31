國會議長選舉明天登場，據轉述，民進黨團總召柯建銘今在中常會中報告時表示，民眾黨最後提名自己人黃珊珊，顯見國會改革等都是假議題，民進黨應該要堅持原則，不能因為一時的政治情勢放棄立場。柯呼籲，未來的立法院是主要戰場，都要上緊發條、天天甲動，立法院戰場的序幕已經拉開。

據轉述，柯建銘指出，民眾黨現在有關鍵席次，立法院長選舉輸贏是一回事，包含政治上的勝負，民眾黨明天在立法院做甚麼樣的決定，台灣人民都會看，民進黨堅定自己原則。

柯建銘說， 如果立法院長是國民黨韓國瑜勝出，韓有進去中聯辦紀錄，未來若當院長，會不會直接去中國？這對台灣國安是有很大的風險。

對於後來民眾黨提名自己人黃珊珊，並要求「團進團出」；柯建銘說，民眾黨以國會改革為訴求，藍綠都有正面回應，後來還是提名黃珊珊，顯見這些都是假議題。

此外，據轉述，代理祕書長楊懿珊黨務報告時提到，對於這次6席補選，各部門要支援；此外，之前提到的選舉檢討報告也在進行中 。賴清德則表示，檢討報告要納入外部人士的意見，由祕書長作業。

黨內人士表示，青年部也有舉辦六場檢討會，彙整大家意見、納入報告。