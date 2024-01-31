新國會三黨不過半，2月1日開議將進行正副院長投票，民眾黨手握8席成關鍵少數，主席柯文哲今早與8名委員召開記者會宣布，將一致投票支持不分區黃珊珊選立法院長。柯文哲今表示，「（立法院長）候選人當然每個都堆著笑臉，可是後面那些人每個都可以損我們就損我們，沒用的8席」，民眾黨既不想當「小藍」也不想當「小綠」，其他兩黨要思考，特別是民進黨高層要思考如何處理這個問題。

對於推出黃珊珊選立法院長是否跟國、民兩黨知會？柯文哲表示，現在都在網路直播，過去30秒，國民兩黨都已經知道投票意願，他們有時間去思考，不用事先通知，當民眾黨表明8票都投黃珊珊，剩下是民進黨、國民黨他們思考怎麼因應。

柯文哲強調，民眾黨作為台灣第三勢力，既不想當「小藍」也不想當「小綠」，希望我們是台灣新政治代表，才做出這個決定，至於如何因應，那是其他兩黨要思考，特別是民進黨高層要思考如何處理這個問題。

是否希望與民進黨合作，讓民進黨把票投黃珊珊？柯文哲僅稱，目前台灣藍綠兩極對抗局面，如果有一個小黨當立法院長，也是解決目前台灣政治困境的方法，從歷史眼光來看，不然永遠都停留在藍綠兩極對抗的局面，一個贊成另一個就反對，不如找小黨來當比較中立的議會主持人。

柯文哲說，這有思考過、有論述過，且參考國外例子，用歷史眼光蘭看，這是比較好的選擇，一方面是民眾黨自己的政黨主體性，解決台灣目前藍綠兩黨兩極局面，讓議事品質比較不會陷入吵吵鬧鬧。

至於國民黨院長候選人韓國瑜、民進黨院長候選人游錫堃都有宣示國會改革，為何最後自推人選？柯文哲表示，當然雙方都有表達支持，但是「他們都只有代表個人」，更重要的是，「候選人當然每個都堆著笑臉，可是後面那些人每個都可以損我們就損我們，沒用的8席」，民眾黨有一個好處是都還是有集體決策，一定是討論過，反對意見的舉手，反覆辯證，講到大家都同意才會做。

不過，韓國瑜稱可以代表國民黨團，媒體問及第二輪沒有辦法支持國民黨關鍵原因，柯文哲表示，都不知道第一輪投票結果，人活再世界上不要回答太多假設性題目，「我們是很誠懇先告訴大家做什麼決定，看其他兩黨什麼去回應，不會回答太多假設性題目，常常是一步一步往前進。」