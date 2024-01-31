面對明日（2／1）的立院龍頭選舉，民眾黨宣布推舉黨團成員黃珊珊角逐院長，被外界視為等同保送代表國民黨參選國會龍頭的韓國瑜；韓辦今（31）日稍早以10字做出回應。

國會龍頭爭霸，民進黨推出立法院長游錫堃、副院長蔡其昌拚連任，國民黨則由韓國瑜、江啟臣角逐。民眾黨立法院黨團今日宣布，經過8名委員開會討論，一致決議推出黃珊珊成為立法院長候選人。

對此，韓國瑜辦公室回應，「謝謝大家，未來共同努力。」