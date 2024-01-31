新國會三黨不過半，民眾黨成長至8席立委成為關鍵少數，也有條件左右立院龍頭之爭的勝負，讓藍綠正副參選人29日先後拜會民眾黨團洽談。前立委郭正亮30日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，有好幾個跡象顯示韓國瑜會選上，包括民眾黨站主位迎賓的是黃國昌，蔡其昌的表情明顯就不想去；國民黨全黨一致支持韓國瑜，但民進黨完全感受不到，沒人幫游錫堃講話。因為柯建銘自己想選院長，沒想到賴清德叫游錫堃來選。

「坦白講這個是常識啦！」郭正亮直言，「我跟沈富雄剛剛也在友台（討論），根據我們立法院的常識，也覺得是韓國瑜會上！」

郭正亮強調，因為那天已經有好幾個跡象出現了，很明顯是韓國瑜會上！第一個就是兩次拜訪，民眾黨的主要迎賓者都是黃國昌，黃珊珊不是主位。還有接下來，民眾黨跟國民黨的合照，與民眾黨跟民進黨的合照，那個表情真的落差很大，韓國瑜跟江啟臣就開懷大笑，黃國昌也是開懷大笑的樣子，黃珊珊就是沒有開懷，有露出牙齒，露齒而笑。蔡其昌連像韓國瑜那樣抱抱他都不接受，「我看那個現場，他根本就不想去啦！」

「第二個當然就是立院黨團的態度啦！」郭正亮表示，國民黨是全黨一致地、非常熱情地要支持韓國瑜搶這個位置，可是民進黨完全感受不到。而且游錫堃去上周玉蔻的節目還被酸，說你如果沒選上是不是就辭了？然後民進黨沒有一個立委站出來幫游錫堃講話，不覺得這很奇怪嗎？如果他是黨團所共認要追求這個職位，而且勢在必得，那黨團不可能是這樣的態度。「他就是直接通賴清德嘛！」

郭正亮提到，民進黨本來在分不分區的時候，正國會本來不是游錫堃，而是林佳龍，可是林佳龍他想要爭取行政的位置，所以他不接受。那你總不能一下就給王義川？因為那個還是有資深的排列。結果後來就拱游錫堃出來。可是游錫堃一開始沒有答應，賴清德就跟他講：提你就是要選院長，他才點頭的。那個整個過程，講白了，柯建銘也想選院長，哪裡知道會殺出這個程咬金？「所以柯建銘當然不舒服嘛！」