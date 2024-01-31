民眾黨今早推派準立委黃珊珊選龍頭，民進黨立委林俊憲表示，今天早上民眾黨出了洋洋灑灑一大篇聲明，非常榮幸，他引述柯主席的原話「閉門會談」，說這是「密室協商」，被國昌老師領導的民眾黨團拿來當作保送韓國瑜的擋箭牌，隱隱可以看出兩顆太陽的精彩宮鬥戲即將上演，不過這不是今天的重點，就先不說。重點是，他們8張院長票要投給自己。

林俊憲說，現在三黨都要自己提正副院長候選人，大家都做了一樣的決定，終於可以說出真心話：你們到底在囂張什麼？要求別人的，自己做到了沒？

林俊憲指出，從1月14號選完隔天，8席就搞得好像80席，擺出一個高高在上的姿態要兩大黨去給你們面試，結果現在自己要提院長，同樣的標準來反問，你們有來拜會拉票嗎？有來說明往後要如何合作嗎？

林俊憲說，怕被罵，不敢承擔保送韓國瑜的罵名，甚至還要硬帶風向，把鍋推到民進黨身上，8和51這麼簡單的數學題就不說了、什麼「關鍵少數」也莫再提，他只反問，「想要爭取民進黨支持，為什麼不來談？這不是你們當初要求兩大黨的嗎？」在最後一天才宣布，擺明沒有誠意。不拜會、不溝通，緣分到了自動投給你們？什麼佛系競選？

林俊憲表示，不過也好，這等於民眾黨自己用行動證明，8席真的是「沒有用的8席」，自己放棄了最能扮演關鍵少數的機會。請一定要繼續保持，召委選舉也要都投給自己，議案表決也只投自己的提案，最後只會讓全國民眾發現一件事，立法院有沒有你們，好像都沒差。