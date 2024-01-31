民眾黨主席柯文哲今天與8名黨籍立委召開記者會，宣布國會龍頭自推不分區立委當選人黃珊珊，如果不幸在第一輪投票無法順利產出議長，民眾黨8位不會參與第二輪的投票，對於外界解讀是保送韓國瑜。民眾黨團總召黃國昌今反嗆，這種情緒勒索的話，可以停止了。

媒體問起民眾黨第二輪不投票，是保送韓國瑜，恐會被譏為「小藍」？柯文哲說，「那我們直接投，不是更是小藍？我們盡我們能力去表達我們的主體性」，國會的席次也是台灣民意的表現，政治情勢的變化是有前提的，前提已經存在的狀態下，我們做這個決定。

黃國昌補充，柯文哲人比較好，說話都很溫和，對於民進黨持續在媒體放話，說民眾黨不投民進黨就是保送韓國瑜，淪為小藍，這種情緒勒索的話，我今天正式以總召的身份，回應民進黨，停止了。

黃國昌表示，這種情緒勒索毫無意義，民進黨如果心中把國家人民利益放在第一，有個最正確的選擇，就是支持黃珊珊，未來如果黃珊珊出任立法院長，會秉持最中立的原則，國會兩大黨領袖韓國瑜、游錫堃兩位公開表達支持國會改革，表達這麼清楚，相信黃珊珊誠懇跟努力下，一定可以跟兩大黨領袖攜手完成國會改革工程，「至於民眾黨不投民進黨就是保送韓國瑜，這種情率勒索的話，我再強調一次可以停止了。」

國民黨團總召傅崐萁31日接受訪問時表示，對於民眾黨立委國民黨團將釋出最大善意，召委的席次上願意展開雙臂跟民眾黨一起協商。柯文哲指出，黃國昌也提出單一召委制度，進步是一步一步往前進步，黃國昌主張單一召委制，聽一聽也覺得有道理，全世界沒有用雙召委，為兩大黨分贓政治，造成國家制度奇怪的局面，這都要修改。

柯說，每個人的善意他都知道，什麼叫政治價值，不因政黨利益犧牲國家利益，不因短期利益犧牲長期利益，不會為了少數利益，犧牲多數人利益，按照相像的政治價值做決定。

而黃國昌被綠營批評過去批韓國瑜砂石場案、腐敗政治，如今「一抱泯恩仇」，黃國昌指出，從拋出國會改革議題，到誠懇邀兩大黨到民眾黨團來溝通意見，民眾黨團8位成員都是本於最大的善意，邀請重要兩大黨國會領袖討論意見，來者是客、以客為尊，這是民眾黨作為一個負責任政黨所應該展現的風度。

他說，至於民進黨持續藉由不同議題在進行操作、想撕裂、分化，這正是為什麼對於過去這兩個禮拜所發生的現象，為何這麼難過、痛心，國人期待朝野政黨捐棄成見，放棄派系本位主義，針對民進黨想持續撕裂社會，魔取政黨利益，相信作為不會得到台灣政黨認同。

被問起曾批評韓國瑜徹底權貴，黃國昌強調，來者是客，以客為尊，一碼歸一碼，若不能就事論事，台灣社會真的不能往前進，這是台灣民眾黨的善意。