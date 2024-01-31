有「美女發言人」之稱的新竹市政府發言人徐千晴將離職，傳出她打算於雙北深耕蹲點並規劃參選。對此，民眾黨主席柯文哲今（31）日回應，參政是每個人的權利。
曾是民眾黨發言人、2022年出任高虹安競選辦公室發言人的徐千晴，昨日證實因個人職涯規畫，1月底將卸下新竹市府發言人身分，新竹市長高虹安對於她的想法也予以支持。
柯文哲則指出，參政是每個人的權利，但由於雙北範圍很大，所以徐千晴希望在哪裡發展還要討論。
有「美女發言人」之稱的新竹市政府發言人徐千晴將離職，傳出她打算於雙北深耕蹲點並規劃參選。對此，民眾黨主席柯文哲今（31）日回應，參政是每個人的權利。
曾是民眾黨發言人、2022年出任高虹安競選辦公室發言人的徐千晴，昨日證實因個人職涯規畫，1月底將卸下新竹市府發言人身分，新竹市長高虹安對於她的想法也予以支持。
柯文哲則指出，參政是每個人的權利，但由於雙北範圍很大，所以徐千晴希望在哪裡發展還要討論。
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