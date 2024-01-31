民眾黨傳出5位中央委員請辭，消息尚未獲證實，曾幫柯文哲操盤LINE官方帳號的吳靜怡（Grace Woo）直言，此事若為真，理由就是因中央委員成毫無用途的橡皮圖章。吳靜怡強調「朕說的算」之決策風格，絕對會讓糖衣內部崩潰。

據《三立新聞網》昨（30）日報導，民眾黨內票選的9名中央委員中，有5人遞出辭呈；目前此訊息未獲得證實。不過，吳靜怡今在臉書對該傳聞內容提出評論，認為若屬實，代表民眾黨成為柯文哲的白色橡皮圖章製造機。

吳靜怡分析，立院的正副院長投票，民眾黨稱要「團進團出」，祭出不守規矩就開除黨籍的指令，被評為國會白色橡皮圖章，如今又傳出黨有5位中央委員已遞出辭呈，原因很簡單，就是決策圈沒有真正的決策參與、討論權，議事規則和法治程序並沒有真正落實，主席也並未善盡主持的義務，簡直失能，中央委員成為毫無用途的橡皮圖章。

吳靜怡更提到，這不只讓中央委員形同虛設，還必須成為募款工具，上繳責任額，對於中央委員而言，該職務根本毫無存在之意義。

她嘆，柯文哲不只距離七成民意遠，更別說中央委員會這麼重要的會議都不重視，開酸在民主政黨裡，「朕說的算」絕對會讓糖衣內部崩潰。

針對此傳聞，民眾黨發言人李頂立表示，今召開中央委員會後，才會更了解狀況，若通過決議便將正式對外公告。