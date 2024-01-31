苗栗市長邱鎮軍當選苗栗縣二選區（山線）立法委員，明天將前往立法院就職，苗市公所31日辦理歡送會，邱鎮軍在多位苗栗市民代表、各里長，一一向公所職員道別，代理市長則由縣府指派苗栗縣肉品市場董事長葉志航暫代，並將於明天辦理交接。

葉志航曾任苗栗縣政府課長、處長、參議、秘書長等職務，現任苗栗縣肉品市場董事長，行政資歷完整且豐富。

對於代理苗栗市長一職，葉志航說，苗栗市長預計4月中補選，他首要任務是讓補選工作順利完成，而2024苗栗𪹚龍系列活動將在2月展開，是苗栗市的年度重要民俗慶典活動，讓活動圓滿，也是擔任代理市長的要務。

邱鎮軍今天是任職苗栗市長的最後一天，他上午在外頭的行程告一段落，走進辦公室批示完待決的公文後，由代理市長葉志航、市民代表會主席陳仁杰及前主席楊喬安等人陪同下，至各課室與同仁一一道別。

邱鎮軍也語重心長謝謝公所員工，在他任職5年多期間，對各項重大建設及社福業務推動的強力配，未來他也會持續努力為苗栗鄉親爭取更多福祉。