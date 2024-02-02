每個人的金錢觀都不同，有些人喜歡及時行樂，有的人懂得未雨綢繆。命理網站《星座巫師》分享3個最會持家的星座男，他們不僅會賺錢也善於規劃，眼光放得長遠，婚後經濟能力越來越好，生活過得幸福又美滿。

▎金牛座

金牛男做事低調，老實又沉默寡言，由於不善表達，喜歡把想法藏在心底，面對婚姻很負責任，雖然花錢方面節省，但該花的地方還是會花，盡可能滿足伴侶的需求，不會亂花錢追求奢侈生活，重視精神上的富足，把每一塊錢都花在刀口上，事業方面努力上進，財富越積越多。

▎摩羯座

摩羯男外表看似高冷，對什麼都不在乎，但內心其實很溫暖，想幫身邊愛的人遮風擋雨，做事理智，不太會衝動行事，眼光看得長遠，婚後持家有道，懂得精打細算，賺錢能力，認為累積每一塊錢都將成為未來財富的基石，摩羯男個性比較早熟，把賺大錢視為目標，通常婚前都有一定經濟基礎。

▎巨蟹座

巨蟹男待人處事溫和，包容心非常大，對待親友都很友善，不僅顧家也懂持家，外表看似單純但洞察力強，行事比較實際，雖然偶爾也想買奢侈品，但他們都會忍下來，習慣花小錢買更有價值的東西，比較在乎生活體驗，花錢講究經濟實惠，工作方面非常努力，婚姻中的潛力股，日積月累下生活品質越來越好。