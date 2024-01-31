台灣吠陀占星權威李靜唯公布2月運勢，整體表現最亮眼的是巨蟹座，儘管工作上的挑戰不少，但卻是讓事業更加茁壯的養分，感情和財運也有不錯的結果。牡羊事業運最佳，有機會升官或加薪；至於水瓶及雙魚運勢則相對低迷。

▍牡羊座

事業運（5顆星）

這個月可能遇到令人振奮的職場好運，你的努力將獲得長官或伯樂認可，有機會升官或加薪。

感情運（3顆星）

已婚者留意與伴侶的溝通，避免一些小誤會導致不必要的爭執，單身者不易碰到談得來的對象。

財富運（3顆星）

財來財去有賺有賠，必須透過長期投資與不斷的堅持，財務才可能獲得改善。

吠陀占星太陽星座對照表。（中時新聞網製）

▍金牛座

事業運（2.5顆星）

工作壓力頗為沉重，必須要十分小心處理工作中的錯誤，並從失敗中學習經驗。

感情運（3顆星）

注意另一半的情緒起伏，重要的是保持最大的耐心和理解，單身者爛桃花不斷。

財富運（3顆星）

財務壓力依然沉重，雖然財源不少，但要避免太過冒險的投資。

▍雙子座

事業運（3.5顆星）

工作雖然比較辛苦，但只要透過你的聰明才智和管理能力，反而可以逢凶化吉。

感情運（3顆星）

有伴侶者經常感覺孤獨或不被理解，不過這也是自我反思和心靈成長的契機，單身者宜多參加朋友聚會。

財富運（3顆星）

這是一個財務相對穩定的月份，但還是要避免不必要的開支。

▍巨蟹座

事業運（4顆星）

雖然工作上的挑戰不少，競爭對手也虎視眈眈，但這絕對是讓你事業更加茁壯的養份。

感情運（5顆星）

愛情生活將迎來美好時刻，愛慕的人可能就在你身邊或現有關係漸入佳境。

財富運（4顆星）

良好的財務管理將會為你帶來穩定的收益，工作上也可能會有不錯的獎金或加薪機會。

▍獅子座

事業運（2.5顆星）

工作上可能遇到重大危機，也許是跟股東是非或競爭對手有關，同時也是一個自我反思或調整策略的時機。

感情運（3顆星）

冰凍三尺非一日之寒，感情可能陷入互相折磨或彼此煎熬的關係，是時候好好思考這段關係是否要繼續下去。

財富運（3.5顆星）

長期投資獲利有好有壞，但是依然入不敷出，需要重新評估和調整財務規劃。

▍處女座

事業運（3顆星）

雖然工作上的挫折及壓力不少，但還是要保持理性溝通並積極尋求解決方案。

感情運（2顆星）

雙方關係可能陷入緊張和衝突，太過患得患失反而對感情不利，不妨多製造一些驚喜和新鮮感。

財富運（4.5顆星）

財運頗佳，這個月可能會有意外的獎金入袋或不錯的投資獲利。

▍天秤座

事業運（3顆星）

一成不變的工作將會讓你缺乏動力及熱情，建議多出外參加社交活動建立良好的人脈。

感情運（2.5顆星）

感情上會遇到一些困惑或不確定性，尤其是跟雙方家人相處的問題，建議可以多傾聽朋友的意見。

財富運（3顆星）

金錢上可能面臨一些意外開銷或投資失利，建議制定合理的預算規劃，盡量避免情緒化花費。

▍天蠍座

事業運（4顆星）

工作雖然辛苦，但你的創新想法將得到長官肯定，團隊合作將是成功的關鍵。

感情運（3.5顆星）

單身者桃花不斷，有機會遇見心儀對象。對有伴侶的人來說，這個月反而是支持伴侶的重要時刻。

財富運（2.5顆星）

這個月可能會面臨財務困難或入不敷出，需要十分謹慎投資和節約開銷來度過難關。

▍射手座

事業運（3顆星）

不要放棄任何可以學習新技能的機會，雖然辛苦挫折難免，但絕對可以替未來打下良好的基礎。

感情運（4顆星）

與伴侶的溝通頗為順暢，也是重燃彼此熱情的好時機，單身者有機會邂逅不錯的桃花對象。

財富運（4顆星）

財務狀況將會穩定增長，雖然可能因為家人破財，但是過去明智的投資策略將會為你帶來豐厚回報。

▍摩羯座

事業運（3顆星）

工作上會有穩定的進展或是不錯的拓展機會，貴人運頗佳，你的專業技能也可能得到提升。

感情運（2.5顆星）

感情上雖然會遇到一些挑戰與衝突，但學會放大對方的優點，保持良好的溝通很重要。

財富運（2顆星）

這個月要特別小心處理財務問題，尤其在投資決策方面要十分謹慎，避免意外破大財。

▍水瓶座

事業運（2.5顆星）

工作上可能會遇到嚴峻的挑戰，主要跟自己情緒不穩定有很大關係，尤其在處理海外事務時要特別謹慎。

感情運（3顆星）

有伴侶者宜保持距離的美感，單身者有機會在網路上碰到聊得來的對象，但還是要謹防感情詐騙。

財富運（2.5顆星）

花錢慾望特別強烈，一破就破大財，雖然投資可能小有斬獲，但依然入不敷出。

▍雙魚座

事業運（3顆星）

職場上必須小心處理與同事或客戶之間的溝通，以及競爭手對自己的攻擊，注意自己的情緒控管。

感情運（2顆星）

有伴侶者感情生活可能會遭遇重大挑戰，學會放下執念很重要；單身者有機會透過朋友聚會激起火花。

財富運（2.5顆星）

雖然賺錢機會不少，但收入跟支出總是不成正比，這是一個必須嚴肅評估和調整財務策略的時刻。