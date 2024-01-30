來億興業資本額22億元，申請上市時淨值190.25億元，主要業務為運動鞋及休閒鞋代工製造，2020年～2022年稅前淨利分別為27.98億元、6.44億元、35.97億元，每股稅後盈餘13.27元、1元及11.41元；今年前3季稅前淨利11.86億元，每股稅後盈餘3.51元。

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