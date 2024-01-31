本周日（2月4日）是二十四節氣的立春，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這是告別黑兔年、迎向青龍年的起點，即便對未來會有短暫的恐慌與焦慮，但好運的不二法門，就是開啟學習之門、提升自我智慧；由於青龍年是業障與福報的開始年，未來發展向上還是往下，就端看能否禁得起水星的衝擊，立春期間有3個星座擁有好旺運，可以好好把握當下與未來的機運和福氣。

邱彥龍強調，今年會是自己與客戶、夫妻關係、合夥人之間受到很大考驗的一年，人的問題很大，需要檢視兄弟姊妹、鄰居、朋友、夫妻、客戶、合夥人與自己的關係，由於即將迎接多變的挑戰，因此保持正向思維跟培養溝通表達能力就顯得特別重要，此外也可以多佩戴金、銀飾、木質佛珠手串及吊飾等幸運物，能提升好人緣，招財旺運，讓感情美滿。

邱彥龍指出，青龍年有利於發展的行業不少，包含慈善福利、司法相關、玄學、金融業、印染、纖維、橡膠、建設業、汽車產業、電池行業、天然氣、AI產業、新聞及自媒體業、航空、電話、百貨、活動產業、音樂藝術文化、進出口貿易業、礦物、藥品、五穀業、油類、飲料、餐飲業、陸海空運輸業等，當然最好要配合離火運，也就是善用媒體或自媒體曝光，讓名氣打開，才能發揮得最好。

不過邱彥龍提醒，立春期間這16天並不平靜，首當其衝的是水星刑木星，聰明與智慧打結，容易使人判斷錯誤或選擇障礙，並讓原本的幸運轉變成不幸，精神方面容易陷入死胡同，其次是水星合冥王星，也特別容易有口舌是非，言語暴力跟頂撞衝突發生，惡言相向、批評、惡毒言語會大規模擴散，建議最好低調行事。

另外是水星刑天王星，要注意交通意外、突然分手、死亡、翻臉、拆夥、離婚、生病、破財、中邪等怪事一堆，讓人措手不及。這段期間飲食與身體也要特別注意，包括痙攣、脫腸、營養失調、心靈不安、幻覺、肝、胰疾病、糖尿病、中風、筋膜炎、高血壓、心臟病，還有頭痛、神經系統、呼吸系統、荷爾蒙、失憶、神經性呼吸困難、精神錯亂、開刀、骨折、感冒、新冠肺炎等健康問題。

另外，邱彥龍還點出立春期間遇火星冥王星合象，要注意暴力傷人、情殺、朋友、同事之間的問題，切記注意言詞，不要言語激怒，容易起衝突，嚴重有憾事發生，還有千萬不要擋人財路或見不得人好，也是非常危險的情況。但有3個星座或上昇星座擁有好旺運，包括水瓶、雙魚、摩羯，可以好好把握當下與未來的機運和福氣。

邱彥龍並引用《易林·豫之泰》卦：「兩足不獲，難以遠行；疾步不能，後旅失時」，說明青龍年立春期間，如果個人主義太強，無法團隊合作、只愛單打獨鬥，容易被困在原地綁手綁腳，如又無法突破現狀，拖到最後天時已過就再也無法前進，要注意掌握時間點的重要，故步自封，畫地為牢，終將必敗，因此建議不要受限自我，勇敢突破重圍，成功終將屬於團隊和自我。