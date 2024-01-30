有些人的叛逆顯而易見，有些人的叛逆則隱藏在骨子裡，常掩飾在溫和的外表下，《搜狐網》分享3星座反差最大，外表一副清純樣，內心卻非常叛逆，其中射手總是跟著感覺走，即使叛逆誤傷了自己，也要內心找痛快。

▌水瓶座

水瓶比較不按牌理出牌，如果只是透過一般的接觸，大多會覺得水瓶很溫和，其實水瓶骨子裡是自我的，與其說他們叛逆，還不如說他們有自己的意圖和想法，他們可能與世界上大多數人不同，總是特別堅持不懈。

▌雙魚座

浪漫感性的雙魚會說出心裡話，但骨子裡卻有著叛逆的一面，尤其是在愛情方面，越是用理性來看待和思考，雙魚就越不肯聽從勸告，他們在感情的深淵裡掙扎，朋友勸他們離開不對的人，他們領情的機率很低，此時雙魚可以說非常叛逆和瘋狂，平時不敢做不想做的事，這時候就會放任自流。

▌射手座

許多射手看起來相當乖，很容易給人一種單純、好相處的感覺，但是不要忘記，射手靈魂是自由而放蕩不羈的，沒有人能比得上，其實射手的心態也沒有錯，依照自己的感覺去做事情，即使錯誤傷了自己，射手也不會太在意，下次照舊會找內心的痛快。