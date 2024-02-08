警方當場查獲程男竊得的贓物。（警方提供）

程姓老扒手做案遭警方當場逮捕。（警方提供）

78歲前科累累的程姓老扒手，因為缺錢花用加上一時技癢，在春節前夕重出江湖，前往迪化街、文山區菜市場人潮眾多的地方伺機行竊，他趁1名攤商忙著買賣時，迅速取走對方的皮包和8000元現金，準備離去時，被跟監多時的北市刑大肅竊組當場逮捕。

肅竊組表示，程是多年老慣犯，雖然年事已高，但是耳聰目明手腳靈活，春節假期將屆，他在上月底開始出沒一些商圈、年貨大街，四處找尋目標犯案。

老扒手先在附近觀察，再趁民眾忙著挑選貨品，或是商家忙著找錢時，伺機伸手扒竊，有時過程不到5秒鐘，日前他現身迪化街，被在附近巡守的資深刑警一眼認出，開始留意程的動向。

程男走了一圈，發現沒有目標，立刻騎機車跑到文山區菜市場，並趁1名攤商疏忽時，偷走他的財物，程以為得手準備離開時，被跟監多時的警方當場攔下、逮捕，發現他這幾天已陸續犯下3起竊案，依竊盜罪將他送辦。

肅竊組表示，「2024臺北年貨大街」活動開跑，為加強重要節日安全維護，警方運用制服與便衣警力、民力，嚴密勤務部署防竊勤務，也呼籲民眾在採買時，一定要隨時提高警覺，注意查看隨身財物，業者則可加裝錄影監視設備，並妥存錄影資料，遇案可供查閱錄影資料，大家安心歡渡春節。