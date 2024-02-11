台東縣消防局2月10日大年初一下午1時33分接獲報案，稱嘉明湖國家步道約9.5K處發現1名年約50歲男性遊客昏迷，消防局隨即派員到場救援，但該男已明顯死亡，最終配合空中勤務總隊直升機成功執行吊掛後送醫。春節連假湧入大量登山客入山，民眾登山務必嚴謹評估，做好完善準備，維護自身安全。

台東縣消防局表示，10日接獲通報後，立即調派關山消防大隊山域專責隊人員整裝上山前往救援，並協調林業及自然保育署台東分署請山屋管理員前往現場協助，同時通報消防署及申請空中勤務總隊直升機。因山上濕冷起霧視線不佳，直升機無法立刻趕往事故地點，由地面山域專責隊人員先行前往搜救，沿路寒風刺骨行進不易，氣溫僅有攝氏-2度，甚至造成搜救人員攜帶的水袋結冰，搜救人員晚間至嘉明湖山屋紮營，預計隔天凌晨繼續趕路。

2月11日搜救人員於上午9時15分接觸患者，在天候狀況允許下，9時24分配合空中勤務總隊直升機成功執行吊掛後送，順利完成本次救援任務。9時40分經後送下山消防人員評估患者已明顯死亡，交由警察人員處理。

台東縣消防局提醒，春節連假湧入大量登山客入山，民眾從事登山活動務必嚴謹評估，做好完善準備，以因應山區多變化的環境，維護自身安全。