農曆春節期間，台東年約60歲婦人與家人聚餐，酒後獨自躺臥富岡漁港消波塊上，民眾見狀憂心婦人「想不開」，急忙通報求援，警消獲報到場後，婦人連忙起身澄清「只是到海邊吹吹風，卻睡著了」，真相曝光令人好氣又好笑。

台東富岡漁港周邊海鮮餐廳林立，春節期間人潮絡繹不絕，年約60歲婦人與親友光顧聚餐，享受天倫之樂，酒過三巡，菜過五味後，婦人暫離席至港區外環道散步吹風，原本打算藉此醒酒，不料竟在海風吹拂下，酣然入夢。

警消及海巡人員隨後接獲通報，有民眾躺臥富岡港區消波塊上，疑似企圖輕生，大批人員趕赴現場，睡夢中的婦人驚醒，發覺自己被誤以為「想不開」，連忙駁斥說「我有很多孫子，幹嘛輕生」。

婦人解釋，自己真的沒輕生念頭，單純酒後到堤防上吹風休息，沒想到睡著了，被熱心民眾誤會。隨後由警方將婦人帶回派出所，並通知家屬前來接人。

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