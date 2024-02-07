民眾對於芋頭、香菜等食材的喜好相當兩極，若出去聚餐吃火鍋時，有人直接將這類型的食物丟進鍋中煮，你能夠接受嗎？一名上班族透露，近日跟同事聚餐吃麻辣鍋，結果有一個人突然把芋頭丟進鍋中煮，讓超討厭芋頭的她拒絕分攤火鍋費用，最後卻因此被排擠，讓她傻眼喊「幼不幼稚啊」。

一名上班族昨（6）日在「匿名公社」表示，近日跟同事一起去吃麻辣鍋，有人吃到一半突然就把芋頭丟進鍋中煮，害她瞬間沒了胃口，決定自己叫炒飯來吃，沒想到結帳時同事還要她一起分攤火鍋錢，但她認為芋頭下鍋後她就沒再動過火鍋，甚至還自己點了別的東西吃，應該不用付火鍋錢才對。

「妳們覺得沒差，但我完全不行好嗎！」原PO指出，芋頭這種喜好分明的食材下鍋前，先向其他人詢問是基本的尊重，沒想到自己只是拒絕分攤費用，竟被其他人聯合排擠，「搞清楚是妳們不尊重我在先，也沒幾百塊我也出的起，但這是奇摩子的問題好嗎？這樣就搞排擠，幼不幼稚啊！」

結果網友瞬間分成兩派人，不少人力挺原PO喊「能理解妳，我也超討厭吃芋頭，覺得不問直接丟芋頭的真的很腦」、「罵的真好」、「火鍋丟芋頭太噁心了，我寧願丟錢認虧去別處吃」、「麻辣鍋混芋頭是什麼雙重邪教」。

但另一派人則認為，共鍋的話若有不吃的食材，應該自己先提醒其他人才對，說「這種事應該要去之前就要先講好，沒先講好又怪同事丟芋頭進火鍋是你自己的問題，又不是人人都跟你一樣吃火鍋不愛加芋頭」、「你的問題大，你可以選擇不要吃，但你沒資格要大家配合你不要吃」、「吃之前有事先跟同事說不吃芋頭嗎」、「有事先跟對方說不要丟芋頭嗎，不然誰知道」。