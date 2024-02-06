以北京宮廷菜系聞名的「凱華樓」中華料理，情人節推出「磐龍宮殿御膳」，預定該套餐」即贈送1瓶精選義大利氣泡酒。(JR東日本大飯店台北提供)

日系的JR東日本大飯店台北擁有288間客房、套房以及7間風格各異的餐廳、烘焙坊和酒吧等設施，飯店內還提供健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等設施，供房客免費使用。(JR東日本大飯店台北提供)

飯店致力提供賓客充滿日式風格和細緻服務的餐飲住宿體驗，希望客人能有賓至如歸的感受。(JR東日本大飯店台北提供)

大年初五適逢西洋情人節，喜上加喜，迎接浪漫佳節，JR東日本大飯店台北精心策劃了「絢麗情人一泊二食住房專案」，為情人們帶來幸福美好的時光。專案於2月13日至3月31日間提供，內含兩天一夜雙人住房、高人氣的「鉑麗安」全日餐廳自助早餐，以及品味「凱華樓」中華料理「磐龍宮殿御膳」套餐，專案價含服務費及稅金，每房9500元起。

「絢麗情人一泊二食住房專案」中除了可暢食館內高人氣的「鉑麗安」全日餐廳自助早餐，還可品嘗到以北京宮廷菜系聞名的「凱華樓」特製的「磐龍宮殿御膳」套餐。由廚藝經驗豐富的楊德興主廚打造的「凱華樓」中華料理餐廳，推出的專案套餐提供午餐或晚餐時段選擇，主廚力薦的「磐龍宮殿御膳雙人套餐」菜式豐富，可吃到「凱華迎賓三品前菜」、熬燉3小時的「松茸花膠燉雞盅」、鮮香Q彈的「油燜雪山大明蝦」、噴香鮮嫩的「雍正十香雲肋排」等，含點心、水果共8道佳餚，套餐料理口感出眾，同時展現了宮廷般的雍容華貴和尊榮服務。

專案期間，預定「磐龍宮殿御膳雙人套餐」即贈送1瓶精選義大利氣泡酒，為情人們在餐飲或住宿體驗上增添奢華感。「磐龍宮殿御膳雙人套餐」原價3960元加1成，現在專案住房即可吃到，頗為超值。

日系的JR東日本大飯店台北（Hotel Metropolitan Premier Taipei）是JR東日本集團首家海外頂級飯店品牌，位於台北市中心，距捷運南京復興站步行約1分鐘，交通便利。搭捷運可到松山慈祐宮拜拜、到錫口(彩虹)碼頭散步、逛饒河街夜市，轉紅線逛中山商圈也很方便，受到不少外國商務與觀光客喜愛。飯店擁有288間客房、套房以及7間風格各異的餐廳、烘焙坊和酒吧等設施，飯店內還提供健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等設施，供房客免費預約使用，飯店以致力提供充滿日式風格和細緻服務的餐飲住宿體驗為理念。

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