迎接西洋情人節，台北文華東方酒店館內的餐廳料理、芳療及甜點商品都為此推出限定方案，包含「Bencotto」義大利主廚獻上特製情人節套餐，可品嘗澳洲和牛紐約客、北海道生干貝薄片等佳餚，文華餅房特別推出「心心相映」與「芋見甜蜜」限定蛋糕，酒店芳療中心還有「珍寵情人」芳療療程，為戀人們規劃一系列奢華過節提案。

Bencotto義大利餐廳在於2月14日午、晚間餐期，由義大利主廚艾曼紐．貝爾加莫（Emanuele Bergamo）與副主廚瑞卡多．貝里諾（Riccardo Pellino）悉心打造道地的義式5道式情人節套餐，主餐提供了澳洲和牛以及馬頭魚的2種選項。

其他菜色包含「北海道生干貝薄片、乾蔥、檸檬、魚子醬、番茄醬汁」、「軟殼蟹天婦羅、黑蒜、紫蘇沙拉」、「手工貝殼麵、竹蟶、油封番茄、羅勒青醬」及甜點「草莓奶酪、甜菜根瓦片、百里香優格慕斯」，套餐每位3980元+10%，另外還可加價2880元+10%享用侍酒師精選5杯葡萄酒。

若想跟戀人一起舒壓，不妨試試台北文華東方酒店屢獲國際獎項殊榮的芳療中心為愛侶打造期間限定的「珍寵情人」90分鐘雙人芳療療程，並加贈價值1800元的Diptyque旅行組，內含沐浴乳、身體乳、洗髮乳與潤髮乳50ml各乙入。

「珍寵情人」雙人療程搭配文華東方精選按摩精油，依個人需求選擇其一，讓芳療師進行從和緩漸進至深層的抒壓按摩，重新梳理全身的內在能量，靜心寧神並撫平情緒，於情人節體驗極致尊寵的享受，雙人療程專案1萬4560元+10%。