OpenTable攜手星星教授安格斯公開星座戀愛運勢。（OpenTable提供／朱世凱台北傳真）

西洋情人節即將到來，國際線上餐廳預訂平台 OpenTable最新「2024情人節大調查」顯示，高達65％的台灣人計畫於情人節（2月14日）外出用餐，對於情人節抱有高期待的同時，消費者也表示對於在情人節安排驚喜以及找到合適的餐廳感到壓力滿滿。為支持台灣消費者在情人節找到適合的餐廳，輕鬆慶祝特殊的節日，OpenTable從全台精選20家適合情人節的浪漫約會餐廳，更首度和台灣知名星星教授安格斯合作，分享四大象限星座適合外出慶祝的餐廳及感情升溫指南，助攻台灣消費者在今年情人節感受滿滿愛意。

火象星座：近期桃花運勢烏雲密佈，加上生活與工作的壓力消磨著你的心搜尋與眾不同的異國料理，找心儀對象一起探索冒險，美好的共同體驗會讓愛情連線成功機率大增。OpenTable推薦台北市的AnticoForno老烤箱義式披薩餐酒，豐富的餐酒選項是不二選擇。

土象星座：近期桃花運總是蜻蜓點水，似有若無的感情中缺乏心靈上的共鳴，找些能讓心情開心放鬆的小酒館或酒吧，小酌後卸下防備的吐露心聲與真性情，能拉近兩人之間的距離。OpenTable 推薦的GIEN JIA酒吧就在情侶檔最喜歡去的約會勝地–高雄愛河附近。

風象星座：近期桃花運勢忽明忽暗，曖昧多卻常停滯不前，一言難盡心好累，挑個熱鬧團聚的燒烤燒肉店，呼朋引伴大啖美食，展現你的人氣魅力讓愛情大躍進。OpenTable推薦台中的藝奇日本料理岩板燒，專用岩燒加熱頂級牛肉，熱騰騰的讓愛情加溫。

水象星座：近期桃花運勢強強滾，緣份常來的措手不及，但由於舊感觸也特別多，心裡的坎總是跨不過去，多走訪品嚐漂亮美味的甜點或下午茶，最能療癒自我，敞開心房才能迎接愛的怦然心動。OpenTable 推薦台北的Söt Café Bistronömy，知名的鬆餅讓戀人們感受滿滿甜蜜滋味。飲酒過量有害健康。