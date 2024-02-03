許多人無法談遠距離戀愛，與伴侶分開久了，感情會變得越來越淡，但有些人恰好相反，分開後感情反而更穩定。命理網站《星座上上籤》分享3個適合談異地戀的星座，與愛人分開後會越愛越深，享受小別勝新婚的感覺，對這一段感情更投入。

▎巨蟹座

巨蟹座重視家庭與情感連結，對親密關係相當敏感，與伴侶分開一段時間後，反而會更珍惜相處的時光，經常思念對方，反覆回想點點滴滴，絕不隨意放棄這段感情，更努力地維繫兩人的關係，就算分隔兩地，感情依舊非常深厚。

▎天蠍座

天蠍座外表看似高冷，但內心其實很熱情，面對感情非常專一，與伴侶開分開一段時間，更加意識到對方在心中的重要位置，並思考該如何讓兩人的感情更長久，即使出現嫌隙，也會嘗試去溝通，解決存在於兩人之間的問題。

▎雙魚座

雙魚座敏感又浪漫，一旦認定一段感情，就會付出真心，就算犧牲自己也無所謂，與愛人分別一段時間，他們會變得更思念對方，渴望有更多連結，嘗試用關懷與溫暖來表達愛意，讓伴侶很有安全感。