台北花園大酒店PRIME ONE牛排館，情人節當晚每組加贈鮑魚1份及紀念拍立得合照1張。（台北花園大酒店提供／吳娮翎台北傳真）

搶攻西洋情人節商機，各大飯店祭出用餐優惠，台中日月千禧酒店24Ｆ極炙牛排館端出選用加拿大波士頓活龍蝦、頂級牛排、斑節蝦、櫻桃鴨胸等食材，且以經典歐陸烹調手法呈現的雙人分享套餐征服味蕾；饗樂全日餐廳則推出就愛你520情人節專案，2月13日、2月14日午、晚餐優惠價4520元＋10％，每餐限量採預訂制售完為止。

台北花園大酒店搶攻甜蜜商機，旗下餐廳2月14日起至18日止，饗聚廚房不分平假日兩人同行享88折，PRIME ONE牛排館，單點980元起，套餐1980元起，兩人同行點套餐贈卡迪拉氣泡酒1杯（酒後不開車，安全有保障），更於情人節當晚加贈鮑魚1份及紀念拍立得合照1張；花園thai thai獻上道地泰式美饌，單點280元起、泰式定食359元起，兩人同行享77折優惠。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！