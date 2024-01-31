凱撒飯店連鎖隸屬宏國關係事業，迄今擁有台北、墾丁、板橋「凱撒大飯店」，台北、台南、台東「趣淘漫旅」、台北凱達大飯店、阿樹國際酒店、凱旋酒店及加盟希爾頓集團的「台北新版希爾頓酒店」，10處據點合計客房數逾3100間，為全台規模最大的飯店集團。

為有效經營管理，凱撒飯店連鎖透過攜手國際品牌希爾頓提升市場能見度，並與關係事業宏國德霖科技大學合作建教生及菁英專班，由高階主管規畫課程及授課，提供學生實戰訓練及跨部門實習機會，學生畢業後可直接進入凱撒飯店任職，創造學校與產業雙贏。

凱撒飯店連鎖今年與宏國德霖科大續簽第二屆凱撒菁英專班，除了餐旅科系大三以上學生外，擴大開放其他年級及科系學生皆可報名，並廣邀高中職畢業生就讀宏國德霖科大並加入菁英專班，接受一條龍式完整培訓，可享實習薪資自28K調升至32K的福利制度。

凱撒飯店連鎖同步優化在職環境、強化員工福利制度，包括完整培訓課程、月績效獎金、每年2次調薪制、員工優惠住房、全省飯店免費住房禮遇、年度圍爐及家庭日活動等，年終獎金依業績表現最高可領逾6.5個月，每年員工訪談再提供職場建議管道及跨館輪調機會。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，凱撒不僅是一個企業，而是每位飯店人的舞台與借鏡，透過專業訓練、實戰經驗積累、創新勇於突破決心，加上集團給予的資源與協助，期盼創造出快樂且自信的飯店菁英。