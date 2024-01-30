幼幼專班園舍專為2歲至未滿3歲幼兒規畫設計的，為地上一層樓建築，占地3006.4平方公尺。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園「幼幼專班」園舍新建工程，耗資7068萬元，為全台首創公設公辦的幼兒園；今（30日）舉辦開工動土典禮，預計2025年8月完工啟用。園方表示，鎮內每年有超過50名「流浪幼兒」面臨無校可讀的窘境，新的幼幼專班明年開學後，預計可收托128名幼童，盼滿足幼教需求，快樂成長學習。

幼幼專班園舍專為2歲至未滿3歲幼兒規畫設計的，為地上一層樓建築，占地3006.4平方公尺，位於目前的籃球場，耗資7068萬元，中央補助6218萬元，預計明年8月完工。計畫招收羅東鎮滿2歲至未滿3歲幼童128名，預計開辦之後可提供2至5歲幼童一條龍的教育服務。

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園「幼幼專班」園舍新建工程，耗資7068萬元，為全台首創公設公辦的幼兒園。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今由羅東鎮長吳秋齡（左）與代表會主席邱文生（右）一起啟動動土典禮。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

建築物一樓設有8間教室，其屋頂設置天窗及幼童專用大型環狀循環互動設施，提供幼童明亮、安全、寬闊的學習空間；另以寬5公尺的風雨走廊，連接新、舊園區，未來除成為幼兒接送廊道及每日餐點運送動線外，更能因應宜蘭多雨天候影響，提供幼兒實施半室內大肌肉活動需求場域，提供雨天的活動環境。

幼兒園長林淑玲表示，目前羅東鎮幼托缺口大，鎮立幼兒園本園加上2間分園，每年都備取到4、50人；由於法規規定幼童超過2歲就不能待在托嬰中心，一些幼童可能近年底滿2歲被迫離開，錯過幼兒園入學時機，每年超過50人成為無校可念的流浪幼兒，期待新園舍能大大緩解目前幼托量能的窘境。

鎮長吳秋齡表示，幼幼專班的規畫是針對特定班別屬性與幼兒年齡所設計的全新校舍，羅東鎮公所與鎮立幼兒園團隊將打造全國獨特，專屬2歲至未滿3歲幼兒使用的學習空間，可讓家長放心、安心的學習環境，讓「羅東囝仔」快樂成長學習。