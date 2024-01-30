李懿（中）日前協助浪貓結紮。（經紀人提供）

李懿活潑外向的個性深受粉絲喜歡，也是許多綜藝節目的常客。喜愛寵物的她養了2隻狗狗，日前受潛水教練邀約，參加了於東北角舉辦的「抓捕流浪貓結紮」計畫，當天在大家的努力下，總共替26隻流浪貓結紮，近期已開放領養。

過程中也意外發生了小插曲，當時李懿為了要誘捕一隻橘貓，一路往海邊追去，結果手機掉進海裡，讓她哭笑不得，「前一天才有換手機的念頭，隔天就強制被浪浪實現願望，當天拍下許多可愛貓貓照片也全泡湯了」。

為了確保浪浪們在結紮後能夠繼續生存，他們去誘捕時，都會明確的標示清楚在哪裡抓到，誘捕前也會花幾週的時間觀察他們出沒的地方，她強調：「居家附近可以餵食的貓咪，都可以請動保處來誘捕結紮、原地野放，減少更多貓浪浪的出生跟死亡，一定要原地不要異地放！」同時也呼籲大家領養代替購買，且不隨意拋棄寵物。

此外，這天的誘捕計畫，不少畫面讓李懿看了相當痛心，海港邊會有許多人來釣魚，魚鉤上的餌會吸引肚子餓的小貓，但鉤子就這樣勾在貓咪的嘴巴上；提醒大家在海邊請把自己的垃圾帶走，以免造成浪浪們的生命危險。

目前已經誘捕回來的貓咪都會在貢寮鼻頭漁港，現在仍在觀察中並開放領養。李懿說，成貓雖然需要花比較多的時間教育、安撫及陪伴，但被成功馴化後也會變成很可愛的貓咪，希望大家能看見成貓的可愛，給牠們一個溫暖的家。