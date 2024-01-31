2月6日至9日為期4天的國賓「金筆揮毫春聯義賣」活動，義賣所得全數捐贈「財團法人罕見疾病基金會」。(台北國賓大飯店提供)

台北國賓飯店邀請多位知名女書法家現場揮毫，還可根據用餐賓客需求現場客製化獨一無二的春聯。(台北國賓大飯店提供)

下周就是農曆新年了，家家戶戶都會貼春聯喜迎新春，國賓連續6年舉辦的「金筆揮毫春聯義賣」活動，將於2月6日至9日在台北國賓飯店舉辦。飯店特邀「臺灣女書法家學會」孫美茹理事長及楊玉如理事等多位當代女書法家，在現場即興創作書寫春聯，顧客享用美食同時也能購買「喜氣墨寶」回家布置，義賣後所得全數捐贈「財團法人罕見疾病基金會」。此外，國賓也將再捐贈同等金額，持續為罕見疾病患者獻上關懷。

台北國賓飯店分享過往以中規中矩的對聯、吉祥成語為主，新近則是諧音梗、生肖字春聯最受歡迎，如兔年的「旺兔順利」，巧妙結合中英文寓意，除了蘊含中文發財、順利之意，還藏有英文「OWN TWO THREE」的趣味諧音梗；其他如「鴻兔大展」、「兔飛猛進」也別具巧思。金龍年更充滿創意，如「龍華富貴」、「龍賺大錢」、「好運龍總來」、「龍喜為著你」等。此外，現場也提供經典語錄、合字等春聯，可根據需求現場客製，不論是門心、斗方、春條、框對、字畫，或是楷、行、草、隸、篆等字體，都能滿足需求。

國賓「金筆揮毫春聯義賣」活動2019年由許育瑞董事長發起，迄今已邁向第6個年頭，將富有年節喜慶感的春聯結合美食與公益，頗受好評。今年為期4天的春聯義賣活動，飯店也將捐贈同等金額給公益單位，每張春聯都蘊含對新一年的美好祝願，更重要的是對罕見疾病貢獻一份力量，不僅用餐賓客可感受濃厚的過節氣氛，更讓整個活動別具意義，期待更多社會與企業資源的挹注與響應。