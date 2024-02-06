過年圍爐總少不了大魚大肉，但在享受美味年菜之餘，也要注意鈉含量的攝取，小心對健康造成危害。對此，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩表示，包括冷凍食品、精緻肉類、加工醃漬物及火鍋湯底，都是過年常見的高鈉地雷，攝取過多恐誘發泌尿道結石，對長輩身體更是一大負擔。其中他提到，冷凍食品為了保鮮與口感，經常會添加磷酸鹽，其鈉含量相當可觀。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文分享4款過年常見的高鈉食物如下，提醒民眾幫家中長輩掃除這些團圓飯地雷：

1、冷凍食品：過年期間許多食材都會使用冷凍方式來製作，以求方便、新鮮；然而，不論是冷凍調理包還是冷凍生鮮，為了保鮮與口感，經常會加入解凍時除濕用的磷酸鹽，湯底也會使用大量醬料調味，美味之餘，鈉含量也非常恐怖。

2、精緻肉類：常見的加工肉類，例如罐頭肉品、鮪魚罐頭，鈉含量都不低；另外，年節祭祀、年菜熱門的臘肉、肉乾、鴨賞，也都是經過加工的肉品，別看它份量不多，小小一片肉乾，鈉含量都有可能超標。

3、加工醃漬物：像是過年桌上常見的點心蜜餞、一鍋好吃筍乾，都屬於加工醃漬物，其在製作過程中都可能會加入大把的鹽、糖，吃太多恐對健康帶來負面影響。

4、火鍋湯底：火鍋是過年期間不可或缺的必備佳餚，雖熱湯暖心也暖身，但仍要留意當中的鈉含量。除了湯底與高湯塊在製作過程添加不少鹽巴、味精，烹煮時加入的火鍋料也會增加湯底的鹹度，都會增加身體代謝負擔。