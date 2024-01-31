農曆春節將至，不少民眾開始採買年菜，著手準備團圓飯，不過營養師提醒，購買冷凍年菜時，取貨時一定要確認是否為堅硬如石的冷凍狀態，再依「冷凍恆冷凍、冷藏恆冷藏」方式保存，復熱需依業者告知方式處理，如購買年菜為冷藏或即食品則應儘早食用，以免保存不當、滋生細菌，造成中毒。

花蓮慈濟醫院營養師歐陽雯亭表示，年菜大多分成冷凍和冷藏兩種，其中，若冷凍食品摸起來有點軟、出水或表層濕，可能代表運輸過程溫度不夠低，已有解凍現象，不宜購買食用，且包裝材質不管是PP（聚丙烯三角形符號中間寫5）、還是PE（聚乙烯三角形符號中間寫2）都有各自用途，如果沒有清楚標示「可微波」，建議先將食物放進微波容器，再微波或蒸煮加熱，避免使用塑膠容器直接加熱。

一般食材保存部分，歐陽雯亭強調，為避免反覆解凍造成食品變質，應先做好分裝再冷凍，每次取需要量烹煮；若同時有尚未處理的肉品與蔬果要冷藏，建議肉品放下層，蔬果放上層，避免血水下滴引發交叉感染。

歐陽雯亭也提到，民眾常有迷失認為沒吃完的年菜要放到凉才可冷藏保存，根據食品藥物管理署《低溫食品物流業者衛生安全宣導手冊》說明，溫度在7至60度屬危險溫度，許多細菌、微生物都會快速生長繁殖，建議年菜要加熱到滾再食用，沒吃完應儘速放冰箱冷藏保存但不宜超過2天。

有些民眾習慣電鍋煮好飯後持續保溫到下一餐，歐陽雯亭指出，電鍋保溫只能保持在40至50度，亦屬危險溫度範圍，建議電鍋應僅用來煮飯或復熱食物，飯沒吃完要冷藏或冷凍保存，要吃再隔水復熱或炒飯。

另外，微波爐與氣炸鍋都是近年民眾家中必備的家電項目，歐陽雯亭建議使用微波爐加熱食品，可分多次加熱，每次都將食物攪拌一下，方能加熱均勻；氣炸鍋部分她也提醒，食物過度加熱易因營養素化學反應產生致癌物質，如丙烯醯胺，因此溫度不要超過180度，時間也不宜過久，每周使用次數也不要超過3次。