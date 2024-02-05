農曆春節將至，對於家庭主婦來說，最頭痛的莫過於每到過年，家裡的冰箱總被食材及年菜塞爆，除夕夜吃不完的年菜總會重複在餐桌上出現。部立基隆醫院營養師說，其實只要掌握幾個要點，就能在過年期間吃得豐盛又健康。

許多民眾過年前總會擔心過年期間沒地方補充食材，習慣性地囤積大量的食材在家中。部立基隆醫院營養師徐衍安表示，其實民眾在過年前，只要先做好規畫，就能解決許多食材及菜餚貯放的問題。

徐衍安說，從過年食材的採買開始，就可以依照均衡飲食的比例，開出採購的清單，也可以先詢問過年期間會在家裡吃飯的人數，才好估算採買的分量。如此一來就可以避免過度採買，反倒造成浪費，也能有效節省開支。

至於在食材的挑選上，徐衍安建議蔬果類可以挑選當季的在地食材，不僅可以確保新鮮，也能夠避免吃到農藥。至於生鮮肉品，則是建議優先選擇有CAS與TAP認證的肉品，會比較有保障。若是買到有折扣標籤的肉品，通常表示保存期限較短，最好採購當天就要進行料理。

過年期間民眾也常會採買如香菇等乾貨，徐衍安則是建議民眾要先檢查保存期限，並確定包裝完成，在家中則是要存放在陽光無法直射，以及避免潮溼高溫的處所。

隨著食材採購回家後，徐衍安建議民眾先分類，部分可以貯放在常溫的食材，如根莖類的蘿蔔、地瓜等，可以在陰涼室溫下1-4周，有效節省冰箱空間。其次是將食材分裝成小包裝，使用時只拿需要量，退冰也快速方便。

在清洗食材時，建議民眾先洗再切，否則殘留的農藥會從切斷面中的組織滲入。清洗方面不需浸泡鹽水、小蘇打粉，更毋須使用蔬果清潔劑，用流動的清水洗即可清洗乾淨。

徐衍安說，透過合理規畫及妥善的安排，民眾都可以在農曆春節吃得健康、美味，還能夠合理地樽節開支，若民眾有更多疑問，或想要更多健康飲食建議，請隨時向營養師諮詢。