台北市法務局今（17）日發布消費警訊指出，美加國際旅行社有限公司（年代旅遊）於春節期間發生越南富國島事件影響旅客消費權益，昨(16)日遭交通部觀光署勒令停業3個月，中華民國旅行業品質保障協會亦於同(16)日公告美加旅行社「出會」，北市消保官提醒消費者於3月18日前儘速向品保協會提出申訴。

消保官說明，昨(16)日交通部觀光署表示，年代旅遊對外積欠債務逾千萬元，又發生旅客丟包事件，財務顯有困難，已無法提供履約服務，為防止事態擴大，勒令停業3個月，品保協會同日也公告出會，美加旅行社必須限期向觀光署補足150萬元保證金，否則將被撤銷執照。

消保官表示，現行國內旅行業者依規定必須投保「旅行業履約保證保險」，並繳納「旅行業營業保證金」予旅行業品質保障協會，當業者發生財務問題使旅客旅遊活動無法完成時，不管是否已出團，受害者均可透過「品保協會」請求理賠。

消保官提醒，品保協會已於16日公告美加旅行社出會，已出發發生旅遊糾紛或已繳納團費尚未出團之消費者，請把握30日期限，於3月18日前（以郵戳為憑）向品保協會提出申請，逾期不予受理。

法務局指出，消費者可至品保協會官網下載「品保協會申訴表_美加國際」(網址：[連結]填妥後，併同繳款證明(如三聯單或刷卡單或匯款單擇一即可)、契約書、旅行社開立之代收轉付收據、若外站有額外付款也可附外站付款單據等資料郵寄品保協會 (台北市民權東路2段9號5樓)，本案承保保險公司為旺旺友聯產險，後續將由保險公司進行審查及通知旅客後續訊息與理賠結果。

法務局表示，品保協會已成立專案小組協助旅客，電話：(02)2599-5088，若有其他消費疑義，亦可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。