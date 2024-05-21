好市多時常推出優惠，近日iPhone 15 Pro折價2000元，原價3萬4389元，特價只要3萬2389元，比蘋果官網定價3萬6900元便宜了4511元。此檔活動還有許多熱門商品入列，像是哈根達斯冰淇淋473毫升6入組，原價1199元，折價240元，1組只要959元；另外洗衣精、洗髮精等生活用品以及生鮮也有不少優惠。

臉書粉專「好市多優惠資訊分享」張貼賣場本周優惠，折扣最多的是TCL 85吋4K顯示器，原價6萬7995元，大砍1萬3600元，現在5萬4395元就能搬回家，商品售完為止；飛利浦50吋4K顯示器原價1萬2999元，折扣3000元，萬元有找，活動至30日。

iPhone 15 Pro原價3萬4389元，現在折價2000元，特價3萬2389元，比蘋果官網定價3萬6900元便宜了4511元，優惠到26日。梅雨季必備的除濕機也有優惠，伊萊克斯除濕機原價1萬2699元，折價1901元，特價1萬798元。

食品類折扣包括哈根達斯冰淇淋473毫升6入組，原價1199元，折扣240元，特價959元；維力大乾麵老北京炸醬麵原價339元，折價70元、特價269元；被網友封為「骨灰罈紅茶」的NEW ENGLISH早餐茶原價639元、特價509元，便宜了130元；其他生鮮包括去骨清雞腿、廣島鮮凍牡蠣、熟凍加勒比龍蝦以及蘋果也有折扣。

生活用品包括洗衣膠囊、洗衣精、衣物芳香豆、洗髮精、浴廁防霉防臭劑、兒童溫和防曬乳等，皆折價120元至160元不等。