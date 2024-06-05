愛買御品園青殼放牧蛋。（愛買提供）

愛買量販年度重要檔期「豐台灣」推廣台灣在地好物，檔檔業績破億元，本檔推出220款台灣各地農特產及77款團購夯物，並同步推出愛買App會員回饋3部曲，包含「端午節前購物天天享滿1000元現折100元」、「品類購物金最高現折130元」、「使用數位會員條碼結帳及累點達指定門檻再送中元節購物採買金」共三項優惠，鼓勵消費者多使用數位App賺購物優惠，永續環保響應無紙化。

愛買量販「豐台灣」年度檔期，網羅台灣在地當令農產品，包括彰化縣芳苑鄉「御品園放牧蛋」，採全場放牧飼養，具友善雞蛋聯盟認證，及屏東枋山出產的愛文芒果、台灣優質烏殼綠竹筍、花蓮赤科山「產銷履歷無硫金針」、香甜多汁的「花蓮大西瓜」等。為歡慶端午節，即日起至6月10日，App會員憑電子優惠券單筆滿1000元現折100元。

除了在地生鮮，愛買有超過70款的辦公室團購美食商品也不容錯過，包括老字號伴手禮唯豐肉鬆培根肉乾、花蓮秀林鄉的龍澗冰廠冰棒、關渡生發號綜合鐵蛋，及深坑郭金山花生糖等，免預購在賣場就可買回家。